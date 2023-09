Wirtschaft und Gewerkschaft enttäuscht über «Chemiegipfel»

Südwest-Chemie: «Jetzt muss es konkret werden»

Nach dem «Chemiegipfel» mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) pocht die Branche im Südwesten auf konkrete Schritte. «Dass in der Erklärung des Kanzleramtes die wettbewerbsfähige Energie- und Rohstoffversorgung und der Bürokratieabbau am Anfang stehen, zeigt die Richtung», teilte ein Sprecher der Verbände der Chemie- und Pharma-Industrie Baden-Württemberg am Mittwoch in Baden-Baden mit. «Aber: Jetzt muss es konkret werden, und zwar dort, wo die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche derzeit am meisten betroffen ist - bei der Energie.»