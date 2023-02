Alternativ-Energien: Thyssenkrupp vergibt Milliardenauftrag für grünen Stahl

Die Pläne von Thyssenkrupp, in großem Stil umweltfreundlicheren Stahl zu produzieren, nehmen weiter Gestalt an. Jetzt wurde bekannt, wer das Herzstück des in Duisburg geplanten Projekts bauen soll.