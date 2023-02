Dax zum Handelsschluss wieder auf Vortagesniveau

Börse in Frankfurt: Dax legt zu Monatsbeginn weiter zu

Der Dax hat am Dienstag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober sorgte nun eine Erholungsrally an den Asien-Börsen für Rückenwind am ersten Handelstag im November. Im späteren Handelsverlauf aber drückten Verluste an der tonangebenden Wall Street etwas auf die Kurse. Der deutsche Leitindex legte zum Schluss noch um 0,64 Prozent auf 13.338,74 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,44 Prozent auf 24.019,05 Punkte.