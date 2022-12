Dax weiter stabilisiert zum Ausklang einer schwachen Woche

Börse in Frankfurt: Dax mit Verlusten nach starkem Lauf

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Nach den wichtigen Zwischenwahlen in den USA agierten die Anleger vorsichtig. Der Leitindex Dax fiel um 0,16 Prozent auf 13.666,32 Punkte, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit Mitte August erreicht hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,82 Prozent auf 24.279,49 Punkte.