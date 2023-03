Dax-Anleger verhalten optimistisch

Börse in Frankfurt: Dax vor Fed-Zinsentscheidung im Minus

Am deutschen Aktienmarkt haben Dax & Co am Mittwoch vor der Zinsentscheidung in den USA den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax ging mit einem Abschlag von 0,26 Prozent auf 14.460,20 Zähler aus dem Handel. Damit gab er letztlich doch nur einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Stützend wirkten die Kursgewinne an den US-Börsen. Dort zeigten sich die Anleger zuversichtlich, was den erwarteten Zinsschritt der Fed angeht.