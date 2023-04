Dax pendelt um die Marke von 15.700 Punkten

Der Dax hat am Donnerstag um den Stand von 15.700 Punkten gependelt. Der deutsche Börsenleitindex gewann zuletzt 0,11 Prozent hinzu auf 15.720,54 Zähler. Tags zuvor war er nach überraschend stark zurückgegangenen US-Verbraucherpreisen bis auf 15.827 Punkte gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf wurden die Gewinne dann jedoch größtenteils abgegeben. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Donnerstagnachmittag um 0,97 Prozent auf 27.606,68 Punkte nach oben.

Im Fokus bleibt vor allem die Geldpolitik der Notenbanken. Daher richtete sich der Blick am Nachmittag vor allem auf die wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese brachten aber nur kurz etwas Bewegung in den Markt. Die im Trend weiter und auch stärker als erwartet gestiegene Zahl der Erstanträge heizten zwar die Konjunktursorgen an, dämpfen zugleich aber tendenziell die Zinserwartungen, hieß es am Markt.

Einzelwerte

Unter den Einzelwerten zählten im Dax die Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise zu den Spitzenwerten mit plus 1,4 Prozent. Sie profitierten von guten Umsatzzahlen des Wettbewerbers Givaudan.

BASF dagegen büßten 1,5 Prozent ein. Der weltgrößte Chemiekonzern hatte am Vortag über sein erstes Quartal berichtet, zunächst stiegen der Kurs, gab dann aber nach. Knorr-Bremse litten mit minus 0,7 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Societe Generale.

Der Euro stieg und wurde am Nachmittag mit 1,1052 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0922 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,34 Prozent am Vortag auf 2,41 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 125,81 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,30 Prozent auf 134,83 Punkte.