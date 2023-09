VW führt Europcar und Euromobil zusammen

Volkswagen-Finanzsparte erwartet 2023 Gewinneinbruch

Die Volkswagen-Finanzdienstleistungen (VWFS) rechnen wegen gestiegener Zinsen und stagnierender Gebrauchtwagenpreise in diesem Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis dürfte nach 5,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf weniger als 4 Milliarden Euro fallen, teilte das Management des Braunschweiger Unternehmens am Dienstag mit. Der Wert von 2,9 Milliarden Euro aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 werde aber auf jeden Fall übertroffen, versicherte Finanzvorstand Frank Fiedler in Frankfurt.