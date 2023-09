Jobabbau bei VW? So geht es weiter

Erneuter Anstieg der E-Auto-Produktion erwartet

Die Zahl der in Sachsen hergestellten Elektroautos wird nach Einschätzung von Fachleuten in diesem Jahr deutlich zulegen. 2022 sei die Produktion um 18 Prozent auf 243.000 gestiegen, teilten das Autozulieferernetzwerk AMZ und das Automotive Institut der TU Chemnitz am Mittwoch mit. Das seien etwa 40 Prozent der in Deutschland produzierten vollelektrischen Fahrzeuge, so dass Sachsen eine «Top-Region» der Elektromobilität sei. Für dieses Jahr wird ein Anstieg um etwa 15 Prozent auf 280.000 Autos prognostiziert. Bundesweit soll die Zahl nach Berechnungen des Institutes um 75 Prozent auf den Rekordwert von einer Million wachsen.