Opposition sieht Pläne zur Behinderten-Förderung kritisch

Arbeitsmarkt: Appell an Unternehmen: Menschen mit Behinderung einstellen

Trotz des Mangels an Arbeits- und Fachkräften finden Menschen mit Behinderung in Sachsen-Anhalt nur schwer einen Job in Unternehmen. Hartnäckig hielten sich bei Arbeitgebern Vorurteile, bezogen auf das Leistungsniveau und den Kündigungsschutz, teilte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, am Montag mit. Unternehmen würden aber Chancen bei der Personalplanung verpassen. Arbeitslose Menschen mit Behinderung sind Behrens zufolge häufig gut qualifiziert und besonders motiviert.