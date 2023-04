Auszubildende im Handwerk verdienen unterdurchschnittlich

Demonstrationen: Unikliniken: Tarifverhandlungen für Beschäftigte ergebnislos

Der Auftakt der Tarifverhandlungen für rund 26.000 Beschäftigte an Unikliniken im Südwesten ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag das Angebot der Arbeitgeberseite zurückgewiesen. «Mickrige sechs Prozent mehr für drei Jahre anzubieten, bei einer Inflation in diesem Zeitraum von über zwanzig Prozent, ist eine Zumutung», teilte Verhandlungsführerin Irene Gölz am Abend mit. Es sollen Warnstreiks noch vor der nächsten Verhandlungsrunde am 2. November folgen.