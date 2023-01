Milliardär Jack Ma gibt Kontrolle über Ant Group ab

Featured: Yakamoz S-245 bei Netflix: Das Ende erklärt und die Chancen auf Staffel 2

Seit dem 20. April 2022 läuft das türkische Format Yakamoz S-245 auf Netflix. Die dystopische Sci-Fi-Serie ist ein Spin-off einer anderen Netflix-Serie – und endet mit einem echten Cliffhanger. Wir erklären das Ende von Yakamoz S-245 und loten aus, ob und wie die Story mit Staffel 2 weitergehen könnte.Darum geht es in Yakamoz S-245 Arman ist Meeresbiologe in einer kleinen türkischen Hafenstadt am Mittelmeer. Seine Ex-Freundin Defne will ihn engagieren, mit seinem Forschungs-U-Boot einen Tiefseegraben zu erkunden. Arman lehnt zunächst ab, da die Mission von seinem verhassten Vater Asil Kaya finanziert wird. Er stimmt schließlich doch zu, da er die Chance sieht, ein Ölbohrprojekt zu verhindern und stattdessen die Unterwasserwelt zu schützen. View this post on Instagram A post shared by NewOnNetflixUK (@newonnetflixuk) Unterdessen macht die Offizierin Hatice eine furchtbare Entdeckung: Die Sonne setzt tödliche Gammastrahlen frei, die alles ...