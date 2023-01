Riesiger Eisberg in der Antarktis abgebrochen

Wetter: Viele Wolken und teils Schnee

An diesem Sonntag ist es in Deutschland verbreitet bedeckt. Gebietsweise fällt etwas Schnee, in Bayern am Abend wieder verstärkt. Ganz im Norden bleibt es meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen -4 Grad am Alpenrand und +4 Grad auf Rügen, meldet der Deutsche Wetterdienst.