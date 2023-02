Schnee und Glätte erwartet: Frühling lässt auf sich warten

Wetter: Windiges und regnerisches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Wind und Regen erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende. In den Höhenlagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit Schneefällen. Demnach sollen am Morgen dichte Wolken aufziehen, gebietsweise soll es regnen. In den höheren Lagen im Harz ist zum Mittag Schnee vorhergesagt. Nachmittags soll es ein wenig auflockern.