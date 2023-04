DWD: Wechselhaftes, teils regnerisches Wetter in Hessen erwartet

In Hessen ist in den kommenden Tagen mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Am Donnerstag wird es meist stark bewölkt und von Westen her regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. In Staulagen des Berglands könne es zeitweise auch intensiver regnen, in Hochlagen ist Schneeregen möglich. Die Temperaturen liegen in der Spitze bei fünf bis neun Grad Celsius, im Bergland bei ein bis vier Grad. Zumeist weht ein mäßiger West- bis Nordwestwind, in höheren Lagen sind auch starke Böen zu erwarten.