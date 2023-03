Home

News

Wetter

Wetter: Viel Regen, nur im Süden Sonne

Viel Regen, nur im Süden Sonne

Am Dienstag fällt in Deutschland mehrheitlich Regen oder Schnee. An der See teils schwere Böen, in der Mitte des Landes teils Glättegefahr. Nur im Süden ist es oft trocken und mit Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 bis 9 Grad, bei Schnee um 0 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Frau mit Regenschirm während eines Schauers. © Jens Kalaene/dpa

© dpa