Sonniger Maitag und ein Hauch von Sommer mit über 25 Grad

Reichlich Sonnenschein in Nordrhein-Westfalen

Viel Sonne und warme Temperaturen: Zur Wochenmitte zeigt sich der Frühling in Nordrhein-Westfalen von seiner besten Seite. Am Mittwoch werde es meist heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Nur im Norden können sich morgens ein paar Wolken bilden. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad an der Weser und 18 Grad am Rhein. In der Nacht zu Donnerstag kann es einzelne Wolken geben bei Tiefstwerten zwischen 8 und Grad.