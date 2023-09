Regnerischer Samstag und freundlicher Sonntag in NRW

Wechselhaft am Samstag, heiter am Sonntag: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf eine geteilte Wetterlage mit hohen Temperaturen einstellen. Im Tagesverlauf sei es am Samstag verbreitet wolkig mit teils schauerartigem Regen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. In einigen Regionen seien einzelne Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. Vor allem in der Osthälfte und im Bergland könne es punktuell Unwetter geben.