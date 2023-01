Schnee und Frost auf der Sonneninsel Mallorca

Wetter: Mildere Temperaturen in der kommenden Woche

Nach leichten Schneeschauern am Sonntag in Niedersachsen und Bremen wird es in der kommenden Woche milder. «Am Sonntagnachmittag gibt es leichten Dauerfrost in Niedersachsen, im Norden liegt ein dichtes Wolkenband», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In den nördlichen Landesteilen kommt es zu leichtem Schneefall, in Südniedersachsen ist es freundlich und sonnig. Die Temperaturen liegen im Süden bei minus ein bis minus vier Grad, im Norden bei zwei Grad und auf den Inseln bei rund vier Grad.