Wetter: Schnee und Glätte in NRW: Lastwagen stellt sich auf A45 quer

Schnee und glatte Straßen haben am Dienstag auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen zu Unfällen und Staus geführt. In Lichtenau (Kreis Paderborn) geriet eine Autofahrerin bei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die 35-Jährige sei am frühen Nachmittag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere andere Autos seien zudem bei Unfällen im Graben gelandet, darunter auch ein Lieferwagen. In weiten Teilen des Landes blieb es auf den Straßen aber zunächst ruhig.