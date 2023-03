Wetter: Nebel in der Nacht und Auflockerungen am Tag in Hessen

In Hessen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen einzelne Schauer und nächtlicher Nebel. Am Donnerstag lockert es im Tagesverlauf etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich. Die Werte liegen bei 12 bis 15 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad. Es bleibt teils klar, teils gering bewölkt. Im Verlauf bildet sich zunehmend Nebel.