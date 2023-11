Graues Wetter und Regen in NRW erwartet

In den kommenden Tagen soll es in Nordrhein-Westfalen vielerorts grau und teils regnerisch werden. In der Westhälfte des Landes wird es am Mittwoch stark bewölkt bei leichten Niederschlägen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Osten NRWs zieht im Tagesverlauf zwar auch eine dichte Wolkendecke auf, dabei bleibt es aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad. Zum Abend hin ist mit Auflockerungen zu rechnen.