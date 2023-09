Home

Wetter: Mehr Sonne am Mittwoch

Mehr Sonne am Mittwoch

Am Mittwoch gibt es vom Niederrhein bis zur Uckermark und weiter nordwestlich einige Wolken, später mehr Sonne. In den anderen Landesteilen wird es oftmals heiter. Laut Deutschem Wetterdienst liegen die Höchstwerte zwischen 20 Grad an der See bis zu 27 Grad im Südwesten und Osten.

