Wochenstart mit Sonne-Wolken-Mix und einzelnen Schauern

Das Wetter in Hessen wird zu Beginn der Woche ein Mix aus Wolken, sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Am Montagvormittag wird es heiter bis wolkig und im Süden meist sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag und Abend kann es dann einzelne Schauer geben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 24 Grad im Norden und 29 Grad im Süden, in Hochlagen bei 22 Grad.