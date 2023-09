Bewölktes Osterwochenende: erst ab Montag freundlicher

Das Osterwochenende zeichnet sich in Hessen durch viele Wolken am Himmel aus. Erst am Ostermontag dürfen sich die Hessen auf Sonnenstunden freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Am Karsamstag kann es demnach in der hessischen Osthälfte etwas regnen, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland sagte der Wetterdienst 8 bis 12 Grad voraus.