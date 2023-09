Regenwetter in Thüringen hält weiter an

Zum Start in die Woche herrscht Regenwetter in Thüringen. Am Montag wird es stark bewölkt und es regnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei weht teilweise stark böiger Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 15 bis 18 Grad.