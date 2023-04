DWD-Vorhersage: Ungemütliches Wetter mit Wind und Regen in Hessen

Das Wetter zeigt sich in Hessen weiter mild und regnerisch. Bei Höchstwerten zwischen neun und zwölf Grad Celsius soll es am Donnerstag verbreitet Dauerregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Demnach können in der Rhön und im Vogelsberg innerhalb von 24 Stunden rund 30 Liter pro Quadratmeter fallen. Dazu bleibt es windig. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge können teils Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde wehen. In der Nacht zu Freitag soll der Wind dann abschwächen.