Wind und Sturmböen in Hessen erwartet

In Hessen wird am Mittwoch windiges und teils stürmisches Wetter erwartet. Vor allem in Nordhessen und im Bergland sind gebietsweise stürmische Böen sowie im Bergland Sturmböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise ist mit Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Norden und im Bergland sind ab dem Vormittag stürmische Böen bis 70 km/h möglich, in Hochlagen kann es zu Sturmböen bis 80 km/h kommen. Ab dem Nachmittag soll der Wind allmählich nachlassen.