Wetter: Schauer, Gewitter und Hagel in erwartet

Gewitter, schauerartiger Regen und Hagel erwarten Meteorologen in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag zunächst heiter bis bewölkt. Später ziehen dichtere Wolken auf, am sonnigsten wird es von der Prignitz bis zum Fläming. Am Vormittag starten lokal Schauer, am Nachmittag und Abend kommt es vor allem im Osten Brandenburgs zu Regenfällen und Gewittern. Gebietsweise rechnet der Wetterdienst mit Starkregen und Sturmböen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 22 bis 25 Grad.