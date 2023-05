Regnerischer Start in den Donnerstag: Sonnige Aussichten

Nach vielen trüben Regentagen können sich die Menschen in Thüringen auf einen sonnigen Start ins Wochenende freuen. Der Donnerstag beginnt zunächst mit Wolken und vereinzelten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im oberen Bergland besteht Frost- und Glättegefahr durch örtliche Schneefälle und Temperaturen von -2 Grad. Am Donnerstagabend lockern die Wolken von Osten her allmählich auf und es hört auf zu regnen.