Wetter: Sonne satt am Samstag, Regen am Sonntag

Viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad sorgen am Samstag für angenehmes Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg. Am Sonntag soll es jedoch regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am wärmsten, «bis zu 24 Grad», soll es am Samstag in Potsdam und Umgebung werden, erklärte ein DWD-Meteorologe. An anderen Orten in Brandenburg werden demnach 22 bis 23 Grad erwartet, nur in der Uckermark könnte es etwas milder bleiben.