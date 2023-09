Warmes und heiteres Wochenende in Berlin und Brandenburg

Am Wochenende wird es wieder etwas wärmer in Berlin und Brandenburg. Dabei zeigen sich meist heitere Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach startet der Tag noch mit einigen Wolken am Himmel, im Tagesverlauf scheint die Sonne und es bleibt heiter. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 25 Grad in der Uckermark und 28 Grad nahe der Elbe. Nachts zeigen sich nur ein paar Wolken, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.