Ostereiersuche mit dicker Jacke - Montag frühlingshaft

Wetter: Ostern in Sachsen-Anhalt mit Sonne-Wolken-Mix und zu kühl

Warme Jacke ja, Regenschirm nein: Für die bevorstehenden Osterfeiertage wechseln sich in Sachsen-Anhalt Sonne und Wolken bei zu kühlen Temperaturen ab. Für die Ostereiersuche bleibe es aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. So sei es am Sonntag teils neblig-trüb. Bei Temperaturen von acht bis zwölf Grad Celsius wehe ein schwacher Nordostwind.