Überflutung im Münsterland - Autos stecken tief im Wasser

Starkregen durch Gewitter: Etwa 200 Einsätze in Menden

Gewitter mit Starkregen haben zahlreiche Feuerwehreinsätze in NRW verursacht. Besonders heftig regnete es in Menden im Sauerland. In viele Keller drang dort das Wasser ein, wie die Feuerwehr berichtet. An anderen Orten regnete es hingegen kaum oder gar nicht.