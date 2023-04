Tornados in USA fordern mindestens zwei Menschenleben

Wetter: Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt

Am Freitag ist es in der Nordosthälfte heiter bis sonnig und trocken. In der Südwesthälfte ist es hingegen anfangs teils stark bewölkt. Im Westen kommt es gebietsweise zu Regen. Am Nachmittag und Abend gibt es einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 21 Grad.