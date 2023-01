Nach Fischsterben: Nabu vergibt Negativpreis an die Oder

Schutz der Oder: Ministerpräsident Woidke setzt auf Gespräche mit Polen

Nach dem Fischsterben in der Oder will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Gesprächen mit Polen einen größeren Schutz des Grenzflusses erreichen. «Wir sind uns einig mit der polnischen Seite, dass wir nochmal zusammenkommen wollen zu einer Konferenz», sagte Woidke am Montag bei einem Termin der Landespressekonferenz in Potsdam. «Die polnische Regierung hat über den Botschafter und über den stellvertretenden Außenminister Unterstützung zugesagt.» Er gehe davon aus, dass auch die Bundesregierung ein solches Treffen unterstützen werde.