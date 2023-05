Später Schnee ist kleiner Lichtblick für Schweizer Gletscher

Wetter: Auch der Mittwoch wird überwiegend grau

Am Mittwoch bleibt es größtenteils wechselnd bewölkt. An den Küsten kann es auch länger heiter werden. In der norddeutschen Tiefebene sind einzelne Schauer möglich, in den übrigen Landesteilen bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 13, am Oberrhein bis 15 Grad.