Dürreperiode in weiten Teilen Frankreichs befürchtet

Wetter: Samstag zumeist regnerisch

Am Samstag gibt es gebietsweise Regenfälle, in den Hochlagen des Berglands fällt auch Schnee. Am ehesten trocken ist es im Norden und westlich des Rheins, am Nachmittag dann auch häufiger im Osten. Der Deutsche Wetterdienst meldet Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad.