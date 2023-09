Wo sind Igel und Maulwürfe? Bürger sollen Forschern helfen

Wohnungsnot auch bei Vögeln: Weniger Gartenvögel gezählt

In Mecklenburg-Vorpommern sind erneut weniger Gartenvögel gezählt worden. Bei der Mitmachaktion «Stunde der Gartenvögel» Mitte Mai seien in den Gärten des Nordostens durchschnittlich gut 40 Vögel entdeckt worden, teilte der Initiator, der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), am Donnerstag mit. Damit sinke die Zahl weiter. Im Vorjahr lag sie bei rund 42.