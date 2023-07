Sonniges Wochenende mit Temperaturen bis zu 31 Grad

Am Wochenende steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf bis zu 31 Grad, dazu viel Sonne und leichte Wolkenfelder. Am Freitag zeigt sich trotz dichterer Quellwolken die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad überwiegend niederschlagsfrei.