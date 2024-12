So wirst Du zum Tinder-Profi

Unkompliziertes Flirten: Dafür steht die App Tinder. Doch nicht jeder hat Erfolg bei der virtuellen Suche nach einem Date oder gar einer Beziehung. Mit unseren Tipps kassierst Du garantiert nie wieder einen Korb!

Swipen, Liken, Flirten, Daten - Tinder kann so einfach sein! Doch so gut läuft es leider nicht für jede:n Nutzer:in der Flirt-App.

Bei weitem nicht jeder Single trifft sich mit seinem Match zum Date. Im Netz ist es eben ziemlich leicht, sich mit Nichtigkeiten wie Rechtschreibfehlern oder platten Sprüchen ins Aus zu manövrieren.

Aber keine Sorge: Wir haben Tipps für Dich, mit denen Du zum absoluten Tinder-Profi wirst!

Tinder-Profilfoto optimieren: Der erste Eindruck zählt

Tinder nutzt Deine Facebook-Profilfotos. Ehe Du Dich bei der Singlebörse anmeldest, solltest Du hier also gehörig aufräumen. Präsentiere Dich vorteilhaft, aber authentisch. Filter über dem Bild machen misstrauisch. Außerdem sollte man eine Auswahl an Fotos im Profil und zusätzliche Ganzkörperbilder bereitstellen. So kann Dein Match auch Deinen Style auschecken - eine tolle Gesprächsgrundlage!

Online-Dating: Originell chatten statt platt flirten

Sei interessiert! Anstatt nur von Dir zu erzählen oder Dein Match mit flotten Flirtsprüchen zu überhäufen, sollte man lieber Interesse an der Persönlichkeit zeigen. Stelle Fragen und gehe auf das Profil der Person ein.

Außerdem ist es natürlich einfach, die Optik des Matches zu kommentieren. Das mag vielleicht auch schmeichelhaft sein, aber sonderlich originell ist das nicht. Stich aus der Masse heraus, in dem du ein Auge fürs Detail beweist. "Cooles Shirt, ich steh auch total auf die Marke", "Ist das Foto an der Algarve entstanden? Da war ich auch schon mal, traumhaft. Wie hat es Dir gefallen?" oder "Hey, witzig, das Poster hängt auch bei mir!" zeigen, dass Du Dich nicht nur von toller Optik blenden lässt, sondern an der Person dahinter interessiert bist. So kommt man schnell ins Gespräch.

Das perfekte erste Treffen: Locker und entspannt

Du hast ein Match! Er/Sie gefällt Dir ausgesprochen gut. Auch die Chemie scheint zu stimmen. Jetzt ist es an der Zeit, den flirty Chat in die Realität zu verlegen. Doch wie stellt man das am besten an? Grundsätzlich ist es eine gute Idee, nicht von einem Date zu sprechen. Man sollte das erste Treffen freundschaftlich und locker halten - ohne flapsige Anmachsprüche, sonst geht Dein Match schnell davon aus, dass Du eh nur das eine willst...

Verabrede Dich also, wie Du es auch mit Bekannten aus der Arbeit machen würdest. "Lust auf ein Bier nächste Woche?", "Wollen wir den neuen Burgerladen zusammen austesten?", "Wie wäre es mit einer Runde Shopping und anschließendem Käffchen?" Umschiffe das Wort Date gekonnt. So bleibt die Atmosphäre ganz entspannt.

Lass' Dein Tinder-Match den Treffpunkt entscheiden

Wenn Dein Match entscheiden darf, wo ihr euch zum Feierabendbierchen trefft, gibt es ihr/ihm ein gewisses Gefühl von Sicherheit. In seiner/ihrer gewohnten Umgebung fühlt er/sie sich schließlich wohl. Die Lieblingsorte einer Person verraten viel über sie - außerdem kannst Du so das ein oder andere potenzielle Fettnäpfchen aussparen (sie/er mag es eher rustikal, aber Du hast einen Tisch bei einem Sterne-Italiener reserviert, sie/er ist strenger Anti-Alkoholiker, aber Du willst sie/ihn zur Weinverkostung einladen...).

Und wenn es leider nicht gefunkt hat?

Bei eurem Date war kein Knistern zu spüren. Schlimmer noch: Es war ein unangenehmes Desaster. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Tinder ist voller liebeshungriger Singles - da kann es schon mal eine Weile dauern, genau die Person zu finden, mit der man auf einer Wellenlänge liegt. Also ran ans Handy und weiter-swipen!