Erstes Bild von neuem Wettersatelliten veröffentlicht

MIUI 14: Alle Infos zum kommenden Update für Xiaomi-Smartphones

In China hat Xiaomi MIUI 14 bereits Ende 2022 vorgestellt. Inzwischen sind die ersten Geräte mit der neuen Version auch in Deutschland verfügbar. Doch welche Modelle erhalten das Update überhaupt? Und welche Neuerungen bringt es auf Dein Smartphone? Wir fassen zusammen, was bislang zur neuen Benutzeroberfläche von Xiaomi bekannt ist.