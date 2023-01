Folgen des milden Januars: Wenn der Igel zu früh erwacht

Tiere: Erste Igel in Auffangstation aus Winterschlaf erwacht

Rund ein Dutzend Igel sind in der Auffangstation in Altenburg bereits aus dem Winterschlaf erwacht. Auch wenn sich Tiere in Gefangenschaft immer etwas anders verhalten als ihre Artgenossen im Freien, sei das für diese Jahreszeit ungewöhnlich, sagte Stefanie Meißner auf Anfrage. Sie leitet die Igelhilfe Altenburg, Thüringens größte Igel-Auffangstation, in der zurzeit mehr als 80 Tiere überwintern. Meißner macht die für diese Jahreszeit außergewöhnlich hohen Temperaturen für das frühe Erwachen verantwortlich.