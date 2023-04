Gletscher-Messungen in Österreich zeigen Rekord-Schmelze

Wetter: Am Samstag viele Wolken und Regen

Am Samstag überwiegend bedeckt mit weiteren Regenfällen, vor allem im westlichen und südlichen Bergland auch länger anhaltend. Am Nachmittag von Dänemark her nachlassender Niederschlag, dort sowie am Alpenrand auflockernde Bewölkung. Erwärmung im äußersten Norden auf 5 bis 9 Grad, sonst 9 bis 13 Grad.