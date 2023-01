Großbritannien erlebt wärmstes Jahr der Geschichte

Wetter: DWD: Sonnenreichster Sommer in Sachsen-Anhalt

So viele Sonnenstunden binnen eines Sommers hat es in Sachsen-Anhalt bisher nicht gegeben - das geht aus der am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Sommer 2022 hervor. Wie der DWD mitteilte, gab es in diesem Sommer 810 Sonnenstunden und damit so viel Sonne wie nie seit Messbeginn. Damit lag die Zahl der Sommersonnenstunden in diesem Jahr weit über den 610 Sommersonnenstunden im international gültigen Referenzzeitraum 1961 bis 1990.