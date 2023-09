Schweizer Gletscher um zehn Prozent geschmolzen

Forscher: Winter in den Alpen zu warm und niederschlagsarm

Geringer Niederschlag, wenig Schnee und hohe Temperaturen haben das Winterhalbjahr 2022/23 in den Alpen geprägt. Sollten Winter wie dieser in Zukunft regelmäßig auftreten, dann habe dies weitreichende Folgen für das empfindliche Ökosystem und die Artenvielfalt des Alpenraums, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach am Main.