Hitze - Australien ruft Wetterphänomen El Niño aus

Am Dienstag kühler mit vereinzelten Schauern

Der Dienstag beginnt bewölkt mit heiteren Abschnitten. In einem Streifen vom Südwesten bis in den Osten bleibt es trocken. In den Alpen sind Gewitter möglich. Am Nachmittag gibt es im Nordwesten gebietsweise Schauer. Höchsttemperaturen sind bis 24 Grad möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst.