Nordsee-Flut vor 70 Jahren: Start für den Hochwasserschutz

Neubauten: Hochwasserschutz im Harz und im Landkreis Börde verbessert

An vielen Stellen in Sachsen-Anhalt wird der Hochwasserschutz verbessert. Am Donnerstag wurden Bauwerke im Harz und im Landkreis Börde offiziell in Betrieb genommen. Nach dem Hochwasser der Jahre 2014 und 2017 im Harz ist ein Verteilerbauwerk zum Hochwasserschutz am Suenbach in Ilsenburg fertig. Bei Starkregen soll es laut Staatskanzlei für einen besseren Abfluss der Wassermassen sorgen.