Unwetter in Libyen - Minister rechnet mit Tausenden Toten

Der Montag wird sommerlich warm

Heute gibt es nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. Am Abend wird es im Nordwesten und an den Alpen wolkig. Vom Niederrhein bis ins Emsland gibt es ein geringes Risiko für Schauer- und Gewitter. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 28 bis 33 Grad, so der Deutsche Wetterdienst.