Ahrtal-Katastrophe: Zirkuszelt ist Treffpunkt für Betroffene

Camping im flutgeschädigten Ahrtal hat es immer noch schwer

Nach der verheerenden Ahr-Flut im Juli 2021 kommt der Campingtourismus in dem einst so malerischen Flusstal nur langsam wieder in Gang. «Fest steht bislang, dass Dauercamping in der Nähe zur Ahr grundsätzlich nicht mehr möglich sein wird», teilt Barbara Knieps vom Verein Ahrtal-Tourimus in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Deutschen Presse-Agentur mit.