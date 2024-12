Fakes, Scammer und mehr: Diese Liebesfallen lauern im Web

Liebes-Fakes, Romance Scam & Co: Flirten im World Wide Web kann auch seine Schattenseiten haben. Wann sollten beim Online-Dating die Alarmglocken schrillen?

Liebevolle WhatsApp-Nachrichten, stundenlange Chats, nächtliche Telefonate: Auch wenn man einem Menschen noch nie begegnet ist, kann man sich ihm schnell unglaublich nahe fühlen. Und ist es nicht sogar besser, sich erst in das Wesen eines Menschen zu verlieben?!

Millionen von Menschen haben sich bereits über das Internet verliebt; sei es ganz gezielt beim Online-Dating über eine Partnerbörse oder ganz zufällig über Foren, Instagram oder andere soziale Netzwerke. Obwohl sie ihren Schwarm noch nie gesehen haben, haben sie bereits tiefe Gefühle entwickelt. Doch manchmal trüben Zweifel das Liebesglück: Meint er/sie es wirklich ernst mit mir? Oder gar: Ist er/sie wirklich real?

Die meisten Zweifel kann der Online-Flirt schnell zerschlagen: Immerhin hört man seine/ihre Stimme doch regelmäßig übers Telefon, ist durch kleine Schnappschüsse via WhatsApp ständig darüber informiert was er/sie gerade tut und auch Freunde und Familienmitglieder Deines Schwarms haben Dich bereits kontaktiert, um einen zu beruhigen und zur Beziehung zu beglückwünschen.

Stutzig wird man meist erst, wenn trotz wochenlanger Beziehung kein Treffen zustande gekommen ist - obwohl doch ständig das Verlangen danach geäußert wird. Ist die Online-Romanze etwa nichts als ein Fake?

Fakes und Scammer beim Online-Dating: So erkennst Du Die typischen Anzeichen für Betrug

Es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass selbst Fotos, Telefonate und sogar Kontakt zu den Freunden des Flirts kein eindeutiger Beweis für seine Echtheit sind. Fakes oder "Catfishes" im Internet, benannt nach der gleichnamigen US-Reality-Show, betreiben oft mehrere Fake-Profile um glaubwürdig zu erscheinen und bedienen sich am öffentlich hochgeladenem Bildmaterial von Privatpersonen. Stimmen lassen sich mit simplen Programmen verzerren. Was früher ein eindeutiger Beweis für die Echtheit einer Person war, ist heute ganz leicht zu fälschen.

Wir verraten, welche Anzeichen Dich misstrauisch machen sollten. Hast Du wirklich das Gefühl, es mit einem Fake-Profil zu tun zu haben, solltest Du den Kontakt abbrechen oder den anderen zur Rede stellen. Es ist allerdings gut möglich, dass er/sie alles abstreiten wird.

Treffen planen: Ist Dein Online-Flirt wirklich echt?

Dein Herz schlägt bis zum Halse: Gleich wirst Du der Person gegenüber stehen, der Du in den letzten Wochen so viel anvertraut hast; dem Du Dich gleichzeitig so nah und doch so fern fühlst. Doch er/sie taucht einfach nicht auf. Enttäuscht ziehst Du von dannen, um Dir die Demütigung zu ersparen.



Sollte es sich bei Deinem Flirt um einen Catfish handeln, wird er Dir höchstwahrscheinlich eine sehr dramatische, aber plausible, Erklärung zu bieten haben (z.B. ein Krankenhausaufenthalt). Möglich wäre auch, dass er/sie behauptet, genau fünf Minuten nach Deinem überhasteten Aufbruch angekommen zu sein - doch da warst Du schon über alle Berge und er/sie dachte, DU würdest ihn/sie versetzen. Eventuell schiebt er/sie auch Dir die Schuld in die Schuhe und behauptet, Du hättest am falschen Treffpunkt gewartet oder die Uhrzeiten durcheinander gebracht. Das alles klingt so plausibel, dass am Ende DU der/diejenige bist, die sich reumütig entschuldigt.

Kommen Dir diese Szenarien bekannt vor, dann hast Du es wahrscheinlich mit einem Fake zu tun. Vor allem, wenn auch weitere Versuche sich zu treffen immer wieder genauso enden. Es kann immer passieren, dass ein Treffen spontan platzt. Aber wenn sich die plötzlichen Absagen ständig wiederholen, dann sollte das Beweis genug sein.

Denn auch wenn er/sie Dir noch so viele Fotos oder andere Belege zukommen lässt: Nur ein persönliches Treffen gilt als eindeutiger Beweis dafür, dass Du es nicht mit einem Fake zu tun hast.

Kein Videochat: Online-Dating-Fake oder Unsicherheit?

Immer wieder platzen die Verabredungen zum Videochat oder Facetime. Entweder es kommt etwas dazwischen oder die Technik streikt. Wenn es dann endlich soweit ist, siehst Du nur ein eingefrorenes Bild. Auch das ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass der/die Online-Partner:in ein Fake sein könnte. Möglich ist auch, dass er/sie Dir in den letzten Wochen lediglich gefälschte Bilder geschickt hat, weil er/sie sich unattraktiv fühlt. Am besten versuchst Du, ihn/sie behutsam darauf anzusprechen. Menschen, die falsche Bilder versendet haben, knicken dann oft sehr schnell ein und rücken mit der Wahrheit raus. Wer hingegen eine ganze Fake-Persönlichkeit aufgebaut hat, der wird vermutlich empört und abweisend reagieren und Dir vorwerfen, ihm/ihr nicht genug zu vertrauen.

Zeigst Du leise Zweifel an den Geschichten Deines Online-Flirts oder äußerst Deinen Unmut darüber, dass es bisher noch nicht zum Treffen kam, reagieren Fakes oft gereizt. Drängt er/sie Dich immer in die Position des/der Schuldigen und zeigt keinerlei Verständnis, hast Du es sehr wahrscheinlich mit einem Fake zu tun - auf jeden Fall verbirgt diese Person offenbar etwas vor Dir.

Oft nutzen Personen, die andere mit Fake-Profilen täuschen, Streitigkeiten, um Online-Flirts auf Abstand zu halten. Da wird aus einer kleinen Diskussion schnell mal tagelange Funkstille. Sehr verdächtig!

Romance Scam: Wie Du Dich vor Betrügern im Internet schützt

Romance Scammer erschleichen sich durch gefälschte Profile die Zuneigung anderer Menschen im Internet mit dem Ziel, sie um Geld zu betrügen. Wenn Dein Flirt Dir also von finanziellen Problemen erzählt oder Dich sogar um Geld bittet, solltest Du misstrauisch werden. Auch wenn die Situation noch so vertrakt scheint, solltest Du ihm/ihr auf keinen Fall Geld zukommen lassen - auch wenn er/sie behauptet, davon eine Reise zu Dir finanzieren zu wollen und dies die einzige Möglichkeit seim damit ihr euch endlich treffen könnt.

Ihr habt euch bereits getroffen und es hat auch gefunkt? Doch schon kurz nach dem Kennenlernen beichtet er/sie Dir finanziellen Probleme, bittet Dich um Hilfe und/oder muss schnell bei Dir einziehen, weil er/sie die eigene Wohnung nicht mehr bezahlen kann?! Lass Dich nicht darauf ein! Sehr wahrscheinlich ist die große Liebe doch nur ein großer Betrüger.

Fake-Profile beim Online-Dating: Unstimmigkeiten auf Fotos erkennen

Er/sie hält Dich mit täglichen Schnappschüssen über seinen Alltag auf dem Laufenden? Auf Facebook siehst Du regelmäßig Fotos von ihm/ihr mit dem Freundeskreis? Auch das ist kein Beweis für die Echtheit seiner/ihrer Geschichten. Achte auf Unstimmigkeiten bei den Bildern! Figur, Haarlänge, sogar ein Pickel können Aufschluss darüber geben, ob Bilder wirklich am gleichen Tag aufgenommen wurden. Auch Hintergrunddetails können Schwindler:innen entlarven, wie ein veraltetes Markenlogo auf einem Produkt. Eventuell hat sich Dein Flirt an Bildern einer fremden Person bedient.

Bei Google kann man nach der Quelle gespeicherter Bilder suchen und mit etwas Glück den/die Urheber:in finden. Auch eine Überprüfung der IP-Adresse kann Aufschluss geben.

Der "Bürge" für Deinen Online-Flirt

Zu einem Treffen mit Deinem Schwarm kam es bisher leider nicht. Doch seine/ihre Freunde und Familie pochen auf Echtheit. Das geht sogar so weit, dass Du Dich statt mit Deinem Schatz immerhin schon mit einem seiner/ihrer Freunde oder Familienmitglieder getroffen hast. Das sollte doch Beweis genug sein, oder?!

Leider nicht: Hat man in einer Online-Romanze realen Kontakt zu jemandem aus dem näheren Umfeld des Flirts muss man davon ausgehen, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Klar, dass Frauen, die sich als Männer ausgeben (oder umgekehrt) nicht so einfach so ein Treffen mit ihrer Bekanntschaft arrangieren können. Um die Person trotzdem kennenzulernen geben sie sich also einfach als enger Freund oder Verwandter aus.

Und auch, wenn jemand aus Deinem Bekanntenkreis Dich online mit einer Person vernetzt hat, ist das kein eindeutiger Beweis für die Echtheit dieser Person. Möglicherweise ist der/die Bekannte selbst der Catfish. Die Gründe dafür sind vielfältig: Rache, Eifersucht, vielleicht sogar heimliche Gefühle.

Online-Dating-Betrug: Warum erstellt man Fake-Profile?

Irgendwann kommt der Moment, in dem Du der Wahrheit ins Gesicht blicken musst: Du hast es mit einem Fake zu tun! Die Gründe dafür können vielseitig sein: Die Person hat psychische Probleme, er/sie findet sich unattraktiv und langweilig und wollte Dich mit einem gefälschten "Lebenslauf" beeindrucken oder jemand macht sich einfach einen Spaß daraus, Menschen hinters Licht zu führen. All das sind natürliche keine Entschuldigungen dafür, was solche Menschen anderen antun können. Auch wenn es noch so hart ist oder er/sie dich mit Liebesschwüren überschüttet: Brich den Kontakt ab.

Besteht Dein Flirt auf ein klärendes Gespräch, sollte dies von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Kommt es auch dann nicht zum Videochat oder zum Treffen, sollte man die Person komplett aus seinem Leben streichen und auf allen Plattformen blockieren.